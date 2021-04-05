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05 апреля 2021, 17:31 6

На Буковине официально подтвержден "британский" штамм COVID-19

05 апреля 2021, 17:31 6
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Это подтвердила лаборатория ВОЗ
Это подтвердила лаборатория ВОЗ
Фото из открытых источников
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Образцы анализов вируса пациентов из Черновицкой области отправляли в лабораторию ВОЗ, которая определила наличие так называемого «британского» штамма.

Об этом сообщила и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталья Гопко, передает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

В Черновицкой области официально подтверждено циркуляцию "британского" штамма коронавируса .

Образцы анализов вируса пациентов из Черновицкой области отправляли в лабораторию ВОЗ, которая определила наличие так называемого "британского" штамма.

Каких-либо выраженных клинических особенностей этот штамм COVID-19 не имеет. Единственное - мутировавший вирус быстрее передается. Все остальное такое же, как и при до сих пор известных штаммах коронавируса. Никаких изменений в тактике лечения и профилактике вносить не планируется, - говорит Наталья Гопко.

Как сообщалось, на Буковине будут судить мошенников, которые подделывали отрицательные результаты ПЦР-тестов.Справки подделывали для граждан, которые собирались ехать в страны ЕС.

коронавирус ВОЗ COVID-19 Лаборатория Черновицкая область штамм

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