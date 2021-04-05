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05 апреля 2021, 15:34 2353

В Кабмине призвали "красные" области перевести людей на дистанционку

05 апреля 2021, 15:34 2353
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По состоянию на 5 апреля в "красной" зоне находятся Киев и 10 регионов
По состоянию на 5 апреля в "красной" зоне находятся Киев и 10 регионов
Фото: из открытых источников
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В Кабинете Министров призвали руководителей органов государственной власти в "красных" зонах карантина перевести работников на удаленный режим работы.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Хочу поблагодарить наших государственных служащих, которые несмотря на то, что в том или ином регионе вводятся "красные" зоны карантина, продолжают выполнять свои обязанности. Призываю руководителей максимально придерживаться рекомендаций правительства о переводе работников на удаленный режим работы для соблюдения карантина", - сказал Немчинов.

Он отметил, что удаленный режим работы требуется, поскольку в Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, когда столичная власть обсудит вопрос продления карантина в Киеве.

коронавирус Кабмин работа регионы красная зона

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