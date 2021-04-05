В Кабмине призвали "красные" области перевести людей на дистанционку

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Хочу поблагодарить наших государственных служащих, которые несмотря на то, что в том или ином регионе вводятся "красные" зоны карантина, продолжают выполнять свои обязанности. Призываю руководителей максимально придерживаться рекомендаций правительства о переводе работников на удаленный режим работы для соблюдения карантина", - сказал Немчинов.