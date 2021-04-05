В Кабмине призвали "красные" области перевести людей на дистанционку
В Кабинете Министров призвали руководителей органов государственной власти в "красных" зонах карантина перевести работников на удаленный режим работы.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
Хочу поблагодарить наших государственных служащих, которые несмотря на то, что в том или ином регионе вводятся "красные" зоны карантина, продолжают выполнять свои обязанности. Призываю руководителей максимально придерживаться рекомендаций правительства о переводе работников на удаленный режим работы для соблюдения карантина", - сказал Немчинов.
Он отметил, что удаленный режим работы требуется, поскольку в Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19.
Напомним, ранее стало известно, когда столичная власть обсудит вопрос продления карантина в Киеве.