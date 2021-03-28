В Ровно с 29 марта вводят жесткие карантинные ограничения
Ровенская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантинные ограничения, которые начнут действовать с понедельника, 29 марта.
Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк, передает RegioNews.
Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. По результатам заседания принято решение, что введение "красной" зоны в Ровенской необходимо отложить. Так сегодня, 27 марта, созвал оперативное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором принято решение ввести жесткие ограничения на территории областного центра", - сообщил он.
С понедельника, 29 марта, в Ровно запрещено:
- проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и мероприятий по оценке качества образования;
- посещать учебные заведения независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, спецучреждений образования и учеников 1-4 классов;
- принимать посетителей учреждений культуры и проводить культурные массовые мероприятия, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
- принимать посетителей в заведениях развлекательной деятельности;
- проводить групповые занятия в школах эстетического воспитания, кроме индивидуальных занятий с соблюдением карантинных мероприятий;
Кроме того, на рынках вводят ограничения, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.
Напомним, в в Ровно усиливают карантин, школьников переведут на дистанционку.