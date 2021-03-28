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28 марта 2021, 13:50 298

В Ровно с 29 марта вводят жесткие карантинные ограничения

28 марта 2021, 13:50 298
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Область находится в "оранжевой" зоне карантина
Область находится в "оранжевой" зоне карантина
Фото: из открытых источников
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Ровенская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС усилила карантинные ограничения, которые начнут действовать с понедельника, 29 марта.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк, передает RegioNews.

Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. По результатам заседания принято решение, что введение "красной" зоны в Ровенской необходимо отложить. Так сегодня, 27 марта, созвал оперативное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором принято решение ввести жесткие ограничения на территории областного центра", - сообщил он.

С понедельника, 29 марта, в Ровно запрещено:

  • проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и мероприятий по оценке качества образования;
  • посещать учебные заведения независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, спецучреждений образования и учеников 1-4 классов;
  • принимать посетителей учреждений культуры и проводить культурные массовые мероприятия, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
  • принимать посетителей в заведениях развлекательной деятельности;
  • проводить групповые занятия в школах эстетического воспитания, кроме индивидуальных занятий с соблюдением карантинных мероприятий;

Кроме того, на рынках вводят ограничения, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

Напомним, в в Ровно усиливают карантин, школьников переведут на дистанционку.

Ровно карантин горсовет Ограничение коронавирус

В Ровно с 29 марта вводят жесткие карантинные ограничения
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