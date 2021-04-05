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05 апреля 2021, 15:41 102

В Сумах запретили гражданам находиться без масок в центре города

05 апреля 2021, 15:41 102
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В мэрии считают, что поможет людям понять важность карантинных ограничений
Рixabay
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В центре города Сумы соблюдение масочного режима будут контролировать патрульные полицейские. Граждан без масок не будут пускать на центральные улицы города.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - за отсутствия маски улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например на вул. 9 Мая, вул. Засумська, вул. Воскресенская, вул. Горького", - сказал Лысенко.

Он выразил надежду, что это поможет людям понять, что когда из дома выходишь, надо взять с собой маску.

"Ведь другого пути нет - или вакцинация, или маски, социальная дистанция и дезинфекция", - считает мэр.

Напомним, в Сумах с 3 апреля ужесточили карантин: запретили посещать школы, парки и спортивные площадки.

коронавирус карантин мэр Сумы локдаун

 
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