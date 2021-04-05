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05 апреля 2021, 10:12 300

Стало известно, когда столичная власть обсудит вопрос продления карантина в Киеве

05 апреля 2021, 10:12 300
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С 5 апреля в столице действует усиленный локдаун
С 5 апреля в столице действует усиленный локдаун
Фото из открытых источников
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Решение о продлении усиленного карантина в Киеве будет принято на следующей неделе. Сейчас власть наблюдает за динамикой заболевания коронавирусом в столице.

Как пишет RegioNews, об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, решение о продлении локдауна будет принято через неделю.

"В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продолжать или останавливать это 16-апреля", - сообщил он.

Кроме этого, Поворозник отметил, что столичная власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать с 5 до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

коронавирус Украина Киев карантин локдаун

 
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