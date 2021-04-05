Коронавирус на Житомирщине: больше всего в области заняты пять больниц

Сейчас для приема пациентов с коронавирусом есть 2919 коек, из которых обеспечены кислородом – 2584

Сейчас для приема пациентов с коронавирусом есть 2919 коек, из которых обеспечены кислородом – 2584

Рixabay

В Житомирской области больными с коронавирусом больше всего загружены пять больниц, всего в области заняты 66% коек.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко. "Всего в области заняты 66% коек. Наиболее загруженными являются Малин, Новоград-Волынский, Олевск, Житомирская районная и Попельнянская больницы", - отметила Остапченко. Также она отметила, что в области круглосуточно мониторят маршруты пациентов. Сейчас для приема пациентов с коронавирусом есть 2919 коек, из которых обеспечены кислородом – 2584. В больницах резерва отвели кровать 91, 46 из них имеют подключения к кислороду. В области лечение COVID-19 привлечены 2790 медицинских работников. Напомним, ранее в Житомире суд признал антиконституционным соблюдение масочного режима в транспорте.

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