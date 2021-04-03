В Одессе машина "скорой" попала в ДТП: есть пострадавший
Это произошло ночью 3 апреля
Это произошло ночью 3 апреля
Ночью 3 апреля в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.
Как сообщила Патрульная полиция Одесской области, в результате аварии пострадал человек.
По данным правоохранителей, сегодня около 03:30 ночи на улице Атамана Головатого скорая столкнулась с легковым автомобилем Daewoo.
"В результате происшествия за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля медпомощи", - рассказали в полиции.
Пока полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП в Одессе.
Напомним, поздно вечером 2 апреля на автодороге Киев-Харьков в ДТП погиб пешеход.
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