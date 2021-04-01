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01 апреля 2021, 18:54 68

Разворовали $500 тысяч: у Венедиктовой назвали причину обысков в АРМА

01 апреля 2021, 18:54 68
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Фото: gp.gov.ua
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В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) сегодня, 1 апреля, прошли 50 обысков по фактам завладения 500 тысячами долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Известно, что обыски проходили одновременно в Киеве и Киевской области.

По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой входили чиновники Агентства, а также лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, в ноябре-декабре 2020 года присвоили деньги, которые были доказательствами по ряду уголовных дел на общую сумму более 500 тыс долларов.

Злоумышленники перечислили деньги на основании поддельных судебных решений на банковские счета людей, которые не являются участниками уголовного дела.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам организованной группы о подозрении по фактам мошенничества, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделке документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля правоохранители наведались к руководству АРМА с обысками.

Офис генпрокурора ГБР Киев уголовное дело АРМА

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