СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему по разворовыванию почти 1,5 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог Харькова. К этой схеме могут быть причастны чиновники Харьковского городского совета, поскольку они выступают заказчиками работ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
По данным следствия, Департамент строительства и дорожного хозяйства городского совета заключил договор с коммерческой фирмой на проведение ремонтных работ внутриквартальной дороги в Московском районе Харькова.
Как выяснилось, директор внес в официальные документы ложную информацию об объемах и стоимости выполненных работ, подписал акт и подал его в соответствующий департамент Харьковского городского совета. На основании этого документа на счет фирмы были перечислены более 1,4 млн грн в качестве платы за ремонтные работы.
Кроме этого, правоохранители обнаружили еще ряд нарушений.
По заключению строительно-технической экспертизы, из-за противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму 1,4 млн грн.
По словам Абдулы, возбуждено уголовное дело, директору фирмы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств.
В комментариях под постом спикера СБУ пользователи соцсети обращают внимание на то, что участие в схеме чиновников городского совета Харькова как заказчика работ также должно проверяться.
Напомним, что СБУ накрыла людей и.о. мэра Харькова Терехова на работе с "конвертом".
Ранее мы писали, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове. А семейная клиника Терехова получила очередной кусок городской земли.
Также сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн на свою рекламу.