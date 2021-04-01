СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог

Директору фирмы-подрядчика грозит до 8 лет лишения свободы

Директору фирмы-подрядчика грозит до 8 лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему по разворовыванию почти 1,5 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог Харькова. К этой схеме могут быть причастны чиновники Харьковского городского совета, поскольку они выступают заказчиками работ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По данным следствия, Департамент строительства и дорожного хозяйства городского совета заключил договор с коммерческой фирмой на проведение ремонтных работ внутриквартальной дороги в Московском районе Харькова.

Как выяснилось, директор внес в официальные документы ложную информацию об объемах и стоимости выполненных работ, подписал акт и подал его в соответствующий департамент Харьковского городского совета. На основании этого документа на счет фирмы были перечислены более 1,4 млн грн в качестве платы за ремонтные работы.

Кроме этого, правоохранители обнаружили еще ряд нарушений.

По заключению строительно-технической экспертизы, из-за противоправных действий директора коммерческой фирмы бюджету был нанесен ущерб на сумму 1,4 млн грн.

По словам Абдулы, возбуждено уголовное дело, директору фирмы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению бюджетных средств.

В комментариях под постом спикера СБУ пользователи соцсети обращают внимание на то, что участие в схеме чиновников городского совета Харькова как заказчика работ также должно проверяться.

Напомним, что СБУ накрыла людей и.о. мэра Харькова Терехова на работе с "конвертом".

Ранее мы писали, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове. А семейная клиника Терехова получила очередной кусок городской земли.

Также сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн на свою рекламу.