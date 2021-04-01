Стало известно, кто будет контролировать карантинные ограничения в Киеве с 5 апреля

С 5 апреля в столице вводится жесткий локдаун

С 5 апреля в столице вводится жесткий локдаун

Фото из открытых источников

Локдаун в Киеве начнет действовать с понедельника, 5 апреля. Стало известно, кто будет контролировать ограничения.

Как пишет RegioNews об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.

Так, с 5 апреля соблюдения ограничительных мероприятий будут контролировать:

Национальная полиция;

патрульная полиция;

управление Держпродспоживслужба в Киеве;

КП "Муниципальная охрана";

межрегиональное управление "Укртрансбезпека";

районные администрации столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.