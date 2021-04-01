Стало известно, кто будет контролировать карантинные ограничения в Киеве с 5 апреля
С 5 апреля в столице вводится жесткий локдаун
С 5 апреля в столице вводится жесткий локдаун
Локдаун в Киеве начнет действовать с понедельника, 5 апреля. Стало известно, кто будет контролировать ограничения.
Как пишет RegioNews об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.
Так, с 5 апреля соблюдения ограничительных мероприятий будут контролировать:
- Национальная полиция;
- патрульная полиция;
- управление Держпродспоживслужба в Киеве;
- КП "Муниципальная охрана";
- межрегиональное управление "Укртрансбезпека";
- районные администрации столицы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.
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