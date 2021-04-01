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01 апреля 2021, 16:39 212

Стало известно, кто будет контролировать карантинные ограничения в Киеве с 5 апреля

01 апреля 2021, 16:39 212
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Фото из открытых источников
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Локдаун в Киеве начнет действовать с понедельника, 5 апреля. Стало известно, кто будет контролировать ограничения.

Как пишет RegioNews об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.

Так, с 5 апреля соблюдения ограничительных мероприятий будут контролировать:

  • Национальная полиция;
  • патрульная полиция;
  • управление Держпродспоживслужба в Киеве;
  • КП "Муниципальная охрана";
  • межрегиональное управление "Укртрансбезпека";
  • районные администрации столицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут продлить жесткий карантин и после 16 апреля.

коронавирус Украина Киев карантин локдаун

 
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