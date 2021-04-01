Правоохранители наведались к руководству АРМА с обысками

Сообщается, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР

Сообщается, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР

Фото из открытых источников

В четверг, 1 апреля, правоохранители провели обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и по месту жительства нескольких сотрудников.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы АРМА.

"В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства", – заявили в агентстве.

В пресс-службе добавили, что руководство и сотрудники АРМА полностью содействуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию.

В свою очередь адвокат юридической компании "Миллер" Маси Найем сообщил, что обыски проводит СБУ совместно с ГБР. Найем уточнил, что получил эту информацию из собственных источников в АРМА.

ГБР и СБУ проводят обыски у сотрудников АРМА. Обыски проводятся дома у т.в.а. главы АРМА Виталия Сигидина,... Posted by Masi Nayyem on Thursday, April 1, 2021

Напомним, ранее СБУ выявила схему финансирования криминалитета.