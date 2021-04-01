Сайт КСУ возобновил работу

Он не работал пять дней

Он не работал пять дней

Фото из открытых источников

Сайт Конституционного суда Украины, который перестал работать в конце марта, возобновил работу, но не полностью.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также в суде попросили "отнестись к этому с пониманием".

"Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального сайта Конституционного Суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не показываться", — отметили в суде.

Почему сайт КСУ не работал 5 дней, так и не сообщается.

Напомним, что после увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать. Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда 27 марта.