Сайт КСУ возобновил работу
Он не работал пять дней
Он не работал пять дней
Сайт Конституционного суда Украины, который перестал работать в конце марта, возобновил работу, но не полностью.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также в суде попросили "отнестись к этому с пониманием".
"Обращаем внимание на то, что в настоящее время продолжаются работы, направленные на восстановление полноценного функционирования официального сайта Конституционного Суда Украины. В связи с этим некоторые данные отдельных рубрик могут не показываться", — отметили в суде.
Почему сайт КСУ не работал 5 дней, так и не сообщается.
Напомним, что после увольнения Тупицкого Зеленским сайт КСУ перестал работать. Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда 27 марта.
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