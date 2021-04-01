В Киеве "заминировали" больницу: правоохранители ищут взрывчатку по всему городу

Две больницы уже проверили, взрывчатку не нашли

Две больницы уже проверили, взрывчатку не нашли

Фото: Facebook

Столичные правоохранители проверяют все больницы города на возможное минирование. Перед этим неизвестный прислал сообщение на электронную почту полиции о минировании столичной больницы, но не сообщил какой именно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Проверяется информация, на местах работают специальные группы, кинологи, взрывотехники. Сведения о данном факте внесены в журнал единого реестра заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях", - сообщили в полиции.

Правоохранители добавляют, что пока нет точной информации о количестве больниц, которые проверяют.

Позже стало известно, что уже проверили на предмет минирования две больницы - Киевскую городскую клиническую больницу №5 и Киевскую городскую клиническую больницу №7, но там ничего не нашли.

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" семь станций метро.