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01 апреля 2021, 12:49 159

Под Донецком на один день оккупанты откроют КПВВ

01 апреля 2021, 12:49 159
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Данный пункт пропуска сопредельный с КПВВ "Новотроицкое"
Данный пункт пропуска сопредельный с КПВВ "Новотроицкое"
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Группировка "ДНР" в пятницу, 2 апреля, на один день откроет контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка". Данный пункт пропуска сопредельный с КПВВ "Новотроицкое".

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса", пересечь линию разграничения можно с 9:00 до 16:30.

При этом для граждан, которые выезжают из оккупированной территории, необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины. Они должны установить приложение "Дома" и отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Ее можно отменить, получив отрицательный результат экспресс-теста на антиген коронавирус, который можно будет сделать на КПВВ "Новотроицкое" бесплатно. Также самоизоляцию можно отменить, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

Для въезда на оккупированную часть Донецкой области необходимо получить разрешение межведомственного штаба ДНР". Также нужно заполнить бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения'я для проведения обследования", или сдать экспресс-тест на COVID за около 650 грн (1750 рублей). В случае отрицательного результата все равно необходимо будет давать согласие на самоизоляцию. При положительном тесте человек направляется к больнице.

Напомним, в Станице Луганской начали бесплатно тестировать жителей ОРДЛО.

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