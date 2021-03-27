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27 марта 2021, 11:55 37

"Вранье всегда вранье". Харьковчане возмущены, что Терехов их обманул с тарифами

27 марта 2021, 11:55 37
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Люди возмущены астрономическими платежками, которые получили в марте
Люди возмущены астрономическими платежками, которые получили в марте
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Харьковчанам приходят в марте платежки с астрономическими цифрами за отопление, несмотря на растиражированное и.о. мэра Харькова обещание, что тарифы подниматься не будут.

Об этом в "Фейсбуке" написала заведующая кафедрой межкультурной коммуникации и иностранного языка НТУ "ХПИ" Елена Горошко, продемонстрировав платежку, которая пришла ей, где от нее требуют оплатить 9400 грн.

В марте пришла платёжка на 9400. Да, враньё всегда есть враньё, а манипуляцией общественным сознанием это называют в академическом дискурсе и прочее. Это я по поводу платежечек от г. Терехова и плакатиков, которые несколько месяцев были утыканы по всему Харькову... Где-то так", - прокомментировала ситуацию Горошко.

Напомним, в январе 2021 года и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что до конца отопительного сезона в Харькове стоимость отопления и горячей воды поднимать не будут. И даже разместил по всему городу наружную рекламу с этим обещанием от своего лица.

Однако уже в феврале харьковчане получили платежки с повышенными тарифами.

После скандала в соцсетях и запросов журналистов, мэрия объяснила, что цена услуги повысилась из-за технической ошибки. После этого горсовет провел перерасчет платежей за отопление и горячую воду в феврале 2021 года.

Однако в марте стоимость услуг опять повысилась, но в этот раз коммунальщики уже отказываются делать пересчет, объясняя это тем, что пересчет обещали делать только за январь. Харьковчане возмущены и уверены, что Терехов их просто обманул.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.

Кроме того, как писали СМИ, Терехов в этом году планирует потратить на вольеры для обезьян бюджетных средств больше в 35 раз, чем на помощь ветеранам.

деньги Харьков коммунальные услуги отопление Игорь Терехов

 
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