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30 марта 2021, 22:07 77

Рада прекратила полномочия нардепов Скичко и Колыхаева

30 марта 2021, 22:07 77
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Фото: коллаж 24 канала
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Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.

Об этом сообщает RegioNews.

Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.

Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года он был избран мэром Херсона.

Соответствующие законопроекты №5012 и №4447 в Раде зарегистрировали еще несколько месяцев назад. Однако до их рассмотрения время дошел лишь на внеочередном заседании 30 марта.

За прекращение депутатских полномочий Александра Скичко проголосовали 244 депутата, Игоря Колыхаева – 252 нардепа.

Как сообщалось, 29 января Александра Скичко назначен главой Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Ранее, 18 ноября ЦИК официально назвала победителя выборов мэра Херсона. За победителя проголосовали более 34 тысяч избирателей.

нардепы полномочия Верховная Рада Александр Скичко Игорь Колихаев

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