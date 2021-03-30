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30 березня 2021, 22:07 100

Рада припинила повноваження нардепів Скічка і Колихаєва

30 березня 2021, 22:07 100
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Фото: колаж 24 каналу
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Верховна Рада позбавила депутатських повноважень "слугу народу" Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.

Про це повідомляє RegioNews.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Відповідні законопроєкти №5012 і №4447 у Раді зареєстрували ще декілька місяців тому. Однак до їхнього розгляду час дійшов лише на позачерговому засіданні 30 березня.

За припинення депутатських повноважень Олександра Скічка проголосували 244 депутати, Ігоря Колихаєва – 252 нардепи.

Як повідомлялося, 29 січня Олександра Скічка призначено головою Черкаської облдержадміністрації. Відповідний указ підписав президент Зеленський.

Раніше, 18 листопада ЦВК офіційно назвала переможця виборів мера Херсона. За переможця проголосували понад 34 тисячі виборців.

нардепи повноваження Верховна Рада Олександр Скічко Ігор Колихаєв

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