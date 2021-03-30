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30 марта 2021, 21:03 4

Обсуждение погрома под ОП сопровождалось потасовкой в Раде

30 марта 2021, 21:03 4
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Потолкались депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуг народа"
Потолкались депутаты от "Европейской солидарности" и "Слуг народа"
Фото из открытых источников
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Несмотря на потасовку в сессионном зале и эмоциональные высказывания депутатов, Верховная рада проголосовала за осуждение погрома Офиса президента 237 голосами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Толкотня в сессионном зале между депутатами "Евросолидарности" со "Слугами народа" возникла во время выступления депутата Ирины Геращенко.

Как выяснилось впоследствии, все началось с того, что депутат от СН Сергей Швец вернулся к выступающей спиной, а депутат от ЕС Михаил Бондарь его развернул. В ответ похлопал его по плечу "слуга" Юрий Камельчук, за что его Боднар ударил. В толпе был и Петр Порошенко, который в конце толкотни на адрес Швеца "Он же дискредитирует вас, посмотрите, каким он пришел – мразь пьяная". В нетрезвости обвинила Швеца и Геращенко с трибуны.

Швец опроверг все обвинения в свой адрес, назвав их провокациями. Тест на алкоголь сдавать не планирует, поскольку не видит смысла отвечать на нападки политических оппонентов.

Нардеп от СН Евгений Шевченко зафиксировал все это на видео. По его словам, Порошенко не принимал участия в схватке, а пытался успокоить Бондаря.

Верховная рада 237 голосами осудила погромы под ОП.

Как сообщалось, Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе. Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.

Слуга народа драка нардепы Верховная Рада голосование Европейская солидарность

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