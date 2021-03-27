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27 марта 2021, 18:12 60

Тупицкий угрожал реформам и национальной безопасности - Корниенко

27 марта 2021, 18:12 60
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В "Слуге народа" поддержали указы президента в отношении судей КСУ
В "Слуге народа" поддержали указы президента в отношении судей КСУ
Фото: sluga-narodu.com
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В политической партии "Слуга народа" поддержали решение президента Владимира Зеленского отменить указ четвертого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

По его словам, решение КСУ, которые были приняты за руководства Тупицкого, подрывали антикоррупционную инфраструктуру, угрожали проведению реформ и угрожали лишением международной поддержки страны в условиях российской агрессии, коронавируса и экономического кризиса.

Если решение КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности. Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность и права граждан, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - пояснил Корниенко.

Вместе с тем Корниенко отметил, что КСУ - это важный элемент правовой системы, и увольнение двух судей дает ему шанс вернуться к нормальной работе.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

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