В Полтавской области планируют усилить карантин из-за COVID-19

По данным Минздрава, в настоящее время область находится в "оранжевой" зоне

По данным Минздрава, в настоящее время область находится в "оранжевой" зоне

Фото: из открытых источников

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что в области будут усилены меры карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Как сообщает издание "Новости Полтавщины", об этом он заявил во время аппаратного совещания, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, ситуация с распространением коронавируса на Полтавщине находится в стабильном состоянии, но по некоторым населенным пунктам, в частности, по Полтаве, есть беспокойство.

Скорее всего, сегодня (29 марта - ред.) будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные мероприятия. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - сказал председатель облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19.

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