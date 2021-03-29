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29 марта 2021, 11:43 146

Эпидемическое зонирование: в Украине "красные" Киев и 10 областей

29 марта 2021, 11:43 146
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Количество регионов, где превышен уровень госпитализации пациентов, также выросло
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения официально отнесло Черниговскую область в "красную" зону карантина, теперь таких 11 регионов.

Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает RegioNews.

В целом в "красной" зоне карантина находятся Киев, а также Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская, Житомирская, Закарпатская и Ивано-Франковская области.

В "оранжевую" зону отнесены Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне остается только Херсонская область.

Также по данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализации пациентов не превышен только в четырех областях: Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. В Киеве этот показатель составляет 106,7 при норме 60 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19.

С понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

коронавирус карантин Минздрав Черниговская область красная зона

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