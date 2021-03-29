Во Львове могут остановить общественный транспорт из-за вспышки коронавируса

По словам мэра Андрея Садового, несмотря на усиленный карантин, динамика заболеваемости COVID-19 не спадает, а, наоборот, растет

По словам мэра Андрея Садового, несмотря на усиленный карантин, динамика заболеваемости COVID-19 не спадает, а, наоборот, растет

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Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Несмотря локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост... Сегодня на штабе будем обсуждать вопрос ужесточения карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирование общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - сказал он.

По его словам, из 1,3 тыс. кроватей, которые есть в городских больницах для пациентов с COVID-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1 тыс.

"Сейчас стоит задача иметь 2 тыс. таких койкомест... Если каждый день будет поступать по 50-70 новых заболевших, то ситуация будет очень критичной. Если ничего не изменится, то может быть общеукраинский локдаун", - сообщил Садовый.

Напомним, во Львове локдаун продлили до 4 апреля.