В четырех областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

Больше всего людей в воскресенье вакцинировали в Харьковской и Полтавской областях

Больше всего людей в воскресенье вакцинировали в Харьковской и Полтавской областях

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 28 марта в Украине вакцинировали от COVID-19 1585 человек, в четырех регионах не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Больше всего прививок в воскресенье сделали в Харьковской (230), Полтавской (190), Ивано-Франковской (175), Херсонской (140) и Житомирской (120) областях.

В Киеве и Киевской области сделали по 20 прививок, такое же количество ампул вакцины использовали на Волыни. По 30 человек получили вакцину в Николаевской и Сумской областях.

В Кировоградской области вакцинировали 10 человек. Ни одной прививки за сутки не сделали в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях.

С 24 февраля, когда Украина получила первую партию вакцины, прививки от коронавируса получили 198 464 человека.

По состоянию на 28 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 364 104 человека.

Напомним, в Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19.