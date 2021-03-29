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29 марта 2021, 10:39 71

Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады

29 марта 2021, 10:39 71
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Депутаты планируют собраться на два заседания завтра, 30 марта
Депутаты планируют собраться на два заседания завтра, 30 марта
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада соберется на два внеочередных пленарных заседания, одно из них - в связи с требованием 156 народных депутатов. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Парламентарии рассмотрят проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова (№ 5292) на втором пленарном заседании.

Начало первого внеочередного пленарного заседания запланировано на 13:00.

На сайте Рады также сообщается, что 26 марта проект постановления был передан в Верховную Раду на рассмотрение с представлением соответствующего комитета.

Напомним, в Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень.

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