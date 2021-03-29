09:16  29 марта
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 09:41 3

Довыборы в Раду: зафиксировано более трех десятков нарушений, открыто 2 дела

29 марта 2021, 09:41 3
Читайте також українською мовою
Больше всего нарушений в округе в Ивано-Франковской области
Больше всего нарушений в округе в Ивано-Франковской области
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13. Там проходили промежуточные выборы народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (по одному - Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях).

Правоохранители отмечают, что нарушения в основном касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей - 5, фальсификации избирательных документов - 5, незаконных опросов - 2, фотографирование избирательного бюллетеня - 1, завоза избирателей - 1, уничтожение агитационных материалов - 1, попытки выноса избирательного бюллетеня - 1, уничтожения избирательного бюллетеня - 1 и препятствование работе избирательной комиссии - 1.

Также отмечается, что в Донецкой области правоохранители открыли два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня...) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем в полиции сообщили, что серьезных нарушений избирательного процесса в день голосования не зафиксировано, а полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в территориальной избирательной комиссии.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

выборы полиция ВР депутаты голосование Кандидат

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua