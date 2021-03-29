Довыборы в Раду: зафиксировано более трех десятков нарушений, открыто 2 дела

Больше всего нарушений в округе в Ивано-Франковской области

Больше всего нарушений в округе в Ивано-Франковской области

Фото: Нацполиция

На довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13. Там проходили промежуточные выборы народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (по одному - Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях).

Правоохранители отмечают, что нарушения в основном касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей - 5, фальсификации избирательных документов - 5, незаконных опросов - 2, фотографирование избирательного бюллетеня - 1, завоза избирателей - 1, уничтожение агитационных материалов - 1, попытки выноса избирательного бюллетеня - 1, уничтожения избирательного бюллетеня - 1 и препятствование работе избирательной комиссии - 1.

Также отмечается, что в Донецкой области правоохранители открыли два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня...) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем в полиции сообщили, что серьезных нарушений избирательного процесса в день голосования не зафиксировано, а полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в территориальной избирательной комиссии.

Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.