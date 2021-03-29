Сразу два кандидата заявили о своей победе на довыборах в Ивано-Франковской области

По данным одного из кандидатов, он получил преимущество всего в 167 голосов

По данным одного из кандидатов, он получил преимущество всего в 167 голосов

Фото: из открытых источников

Политическая партия "Слуга народа" официально заявила о победе своего кандидата Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине. Одновременно кандидат Александр Шевченко также заявил, что одержал победу на этом округе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикации в соцсетях. В заявлении политической партии "слуг" говорится о том, что ее представители провели параллельный подсчет голосов, согласно которым, победу в 87 округе получает Василий Вирастюк. "Теперь главная задача - защитить наш результат!", - говорится в сообщении политсилы. Противоположную информацию сообщил кандидат в нардепы Александр Шевченко. Он поблагодарил мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива за признание его победы. Так, по данным градоначальника, Шевченко выиграл с преимуществом в 167 голосов. Напомним, 28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходили довыборы в Раду, участие в промежуточных выборах народных депутатов принимают 32 кандидата.

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