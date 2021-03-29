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29 марта 2021, 08:59 7

Руководство Херсонщины заметили на вечеринке с полуголыми девушками

29 марта 2021, 08:59 7
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Гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок
Гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок
Фото: most.ks.ua
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Топ-чиновников Херсонщины заметили на закрытой вечеринке, на которой танцевали полуобнаженные девушки. Вечеринку устроил депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.

Как передает RegioNews, об этом сообщило местное издание "Мост".

Отмечается, что среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с супругой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, депутат облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

На опубликованном видео заметно, что гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Перед гостями, которые сидели на сцене, в частности выступали девушки, одетые только в нижнее белье.

Сообщается, что видео в Instagram публиковали участницы мероприятия, называя это "закрытой вечеринкой" в честь Дня театра.

Напомним, в марте 2020 года для депутатов Херсонской ОГА в честь праздника 8 марта выступила группа "Степ” с провокационными песнями, а развлекали чиновников полуобнаженные девушки.

Херсонская область чиновники праздник депутаты женщины

 
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