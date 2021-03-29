Руководство Херсонщины заметили на вечеринке с полуголыми девушками

Гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок

Гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок

Фото: most.ks.ua

Топ-чиновников Херсонщины заметили на закрытой вечеринке, на которой танцевали полуобнаженные девушки. Вечеринку устроил депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга.

Как передает RegioNews, об этом сообщило местное издание "Мост".

Отмечается, что среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с супругой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, депутат облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков.

На опубликованном видео заметно, что гости вечеринки не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Перед гостями, которые сидели на сцене, в частности выступали девушки, одетые только в нижнее белье.

Сообщается, что видео в Instagram публиковали участницы мероприятия, называя это "закрытой вечеринкой" в честь Дня театра.

Напомним, в марте 2020 года для депутатов Херсонской ОГА в честь праздника 8 марта выступила группа "Степ” с провокационными песнями, а развлекали чиновников полуобнаженные девушки.