"Красную" зону карантина расширили еще на 2 области
Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов
Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов
В субботу, 27 марта, в Украине обновили список карантинных зон. Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Кроме двух новых областей, "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
В то же время, в "оранжевой" зоне - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.
Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.
Ранее сообщалось, что еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону".
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