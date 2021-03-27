10:42  27 марта
Коронавирус в Украине: за сутки больше 17 тысяч новых случаев
13:29  27 марта
На "красном" Прикарпатье разрешили работу детсадов и школ
10:14  27 марта
Обострение на Донбассе: четверо погибли, двое получили ранения
UA | RU
UA | RU
27 марта 2021, 12:13 34

"Красную" зону карантина расширили еще на 2 области

27 марта 2021, 12:13 34
Читайте також українською мовою
Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов
Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 27 марта, в Украине обновили список карантинных зон. Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Кроме двух новых областей, "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

В то же время, в "оранжевой" зоне - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Ранее сообщалось, что еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону".

карантин Минздрав регионы область красная зона локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua