Минздрав второй раз за день обновил карантинные зоны: "красных" стало меньше
В "красных" зонах лишь 10 регионов, а не 13, как это было утром
В "красных" зонах лишь 10 регионов, а не 13, как это было утром
Министерство здравоохранения во второй раз за день обновил показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 - теперь к "красным" отнесено 10 регионов, а не 13, как было утром.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обновленные данные Минздрава.
Так, из нового перечня "красных" зон пропали Ровенская, Черкасская и Черниговские области - они теперь "оранжевые".
Напомним, утром в субботу, 27 марта, Минздрав отнес Ровенскую и Черниговскую области к "красному" уровню эпидемической опасности.
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