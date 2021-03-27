Минздрав второй раз за день обновил карантинные зоны: "красных" стало меньше

В "красных" зонах лишь 10 регионов, а не 13, как это было утром

В "красных" зонах лишь 10 регионов, а не 13, как это было утром

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Министерство здравоохранения во второй раз за день обновил показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 - теперь к "красным" отнесено 10 регионов, а не 13, как было утром.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обновленные данные Минздрава. Так, из нового перечня "красных" зон пропали Ровенская, Черкасская и Черниговские области - они теперь "оранжевые". Напомним, утром в субботу, 27 марта, Минздрав отнес Ровенскую и Черниговскую области к "красному" уровню эпидемической опасности.

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