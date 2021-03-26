На Донбассе погибли четверо украинских военных

Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов

Это произошло из-за минометных обстрелов оккупантов

Фото из открытых источников

Сегодня днем российские войска в Донецкой области обстреляли из минометов группу украинских военнослужащих, в результате чего погибли четверо солдат.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, информирует RegioNews.

"В 13.45 российские войска обстреляли из минометов группу украинских военнослужащих в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло четверо украинских военнослужащих", — написал Бутусов.

По его словам, после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.

"Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны", — отметил Бутусов.

Он также считает высокой вероятность того, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

В 13.45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела... Posted by Юрий Бутусов on Friday, March 26, 2021

Напомним, за прошедшие сутки в ООС сообщили о новых нарушениях режима "тишины" на Донбассе.