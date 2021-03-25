Зеленский подписал стратегию военной безопасности Украины

Документ предусматривает прекращение оккупации украинской территории Россией

Документ предусматривает прекращение оккупации украинской территории Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский указом № 121/2021 утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о стратегии военной безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства.

Она направлена ​​на защиту национальных интересов от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы.

Также документ предусматривает прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер.

На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины.

На региональном уровне наиболее угрожающим аспектом представляется вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе в результате российской агрессии", - говорится в Стратегии.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым внесены изменения в санкционные списки.