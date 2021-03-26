Семьи Медведчука и Козака во время оккупации Крыма приобрели нефтяной бизнес в России за бесценок - "Схемы"

Данный бизнес обеспечил семьям нардепов дивиденды в размере более 100 миллионов долларов

Данный бизнес обеспечил семьям нардепов дивиденды в размере более 100 миллионов долларов

Фото: Схемы

Семьи народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в первые дни оккупации Россией Крыма за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Так, согласно официальным документам кипрских компаний, проанализированных журналистами, 27 февраля 2014 года - в день захвата парламента Крыма "зелеными человечками" - семьи Медведчука и Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за 40 тысяч долларов.

Также под контролем жен нардепов оказались 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработкуГаврикивского нефтяного месторождения в России за 1 тысячу долларов. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 миллионов тонн нефти.

Кроме того, "Новошахтинский завод нефтепродуктов" и "НЗНП Трейд" до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

Завод, который дает миллионные дивиденды, и в который Кислов инвестировал миллионы долларов, было продано компаниям Лавренюк и Марченко за сумму около 40 тысяч долларов, это почти даром", - говорится в расследовании.

По оценкам журналистов-расследователей, "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям дивиденды в размере более 100 миллионов долларов.

Напомним, 11 марта сообщалось, что проводятся массовые обыски на сети автозаправок, которые СМИ связывают с Медведчуком.

2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.