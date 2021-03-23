На Харьковщине СБУ задержала боевика "ЛНР"

Он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ

Он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ

Фото: СБУ

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали боевика террористической организации "ЛНР". Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований", - говорится в сообщении.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранения, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные операции с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту проживания злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.