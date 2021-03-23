11:40  23 марта
Днепр усиливает карантин: что запрещено
11:59  23 марта
Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 12:46 731

На Харьковщине СБУ задержала боевика "ЛНР"

23 марта 2021, 12:46 731
Читайте також українською мовою
Он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ
Он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали боевика террористической организации "ЛНР". Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований", - говорится в сообщении.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранения, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные операции с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту проживания злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

РФ украинцы боевики террористы ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram