На Харьковщине СБУ задержала боевика "ЛНР"
На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали боевика террористической организации "ЛНР". Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских воинских формирований", - говорится в сообщении.
Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранения, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство. Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные операции с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.
В ходе проведения обыска по месту проживания злоумышленника в пригороде Харькова, обнаружены и изъяты боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УКУ.
Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.