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26 марта 2021, 17:30 22

В COVID-больницах Николаева остро не хватает медперсонала - глава ОГА

26 марта 2021, 17:30 22
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26 марта в регионе зарегистрировали всего 50 295 больных коронавирусом
Фото: из открытых источников
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В Николаевской области не хватает медицинского персонала для лечения больных COVID-19, местные власти рассматривают вопрос о выделении жилья, чтобы пригласить врачей из других регионов или стран.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает RegioNews.

Сейчас мы разворачиваем 209 дополнительных койко-мест в ковидных госпиталях. Мы обеспечиваем их кислородными концентраторами, НСЗУ финансирует другие нужды. Но пока проблема заключается в том, что у нас больше мест, чем медперсонала, который может их обслуживать", - сообщил Ким.

Он добавил, что сейчас обсуждается вопрос о передаче одного из санаториев области под жилье для медиков.

Сегодня этот вопрос изучается с юридической точки зрения. Если все получится, то уже на ближайшую сессию областного совета мы будем выходить с этим к депутатам. Это даст возможность пригласить медиков из других регионов или даже стран", - отметил председатель ОГА.

Напомним, ранее стало известно, когда Николаевщина перейдет в "красную" зону карантина.

Николаев коронавирус ОГА Виталий Ким больницы врачи

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