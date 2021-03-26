В Хмельницком городские власти решили усилить карантин

Кафе, бары и рестораны города не будут работать с 22:00 до 7:00 утра

Кафе, бары и рестораны города не будут работать с 22:00 до 7:00 утра

Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 марта в Хмельницком городская комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Независимый общественный портал", передает RegioNews.

Согласно с новым перечнем запретов, с понедельника, 29 марта после каникул будут очно учиться только ученики 1-4 классов, средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Без изменений будут работать детские сады. Также в Хмельницком будет запрещено:

прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;

работа после 22 и до 7 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;

работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме;

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать дистанционное обучения.

Напомним, Ивано-Франковск ослабит карантин, но еще неделю будет находиться в "красной" зоне.