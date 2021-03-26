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26 марта 2021, 16:26 7

В Хмельницком городские власти решили усилить карантин

26 марта 2021, 16:26 7
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Кафе, бары и рестораны города не будут работать с 22:00 до 7:00 утра
Кафе, бары и рестораны города не будут работать с 22:00 до 7:00 утра
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 26 марта в Хмельницком городская комиссия ТЭБ и ЧС решила ввести дополнительные карантинные ограничения.

Об этом сообщает "Независимый общественный портал", передает RegioNews.

Согласно с новым перечнем запретов, с понедельника, 29 марта после каникул будут очно учиться только ученики 1-4 классов, средняя школа переходит на дистанционную форму обучения.

Без изменений будут работать детские сады. Также в Хмельницком будет запрещено:

  • прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах;
  • работа после 22 и до 7 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением организации работы кружков в дистанционном режиме;

Отдельно комиссия рекомендовала руководителям высших учебных заведений организовать дистанционное обучения.

Напомним, Ивано-Франковск ослабит карантин, но еще неделю будет находиться в "красной" зоне.

карантин Хмельницкий горсовет коронавирус комиссия

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