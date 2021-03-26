В Раде спрогнозировали, когда в Украине будет пик коронавируса
Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID-19. Таковы прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.
Об этом Радуцкий написал в своем Facebook, пишет RegioNews.
"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - отметил парламентарий.
За минувшие сутки в Украине выявили 18132 случаи COVID-19. Это самое большое количество новых заболевших за все время пандемии. В...Posted by Михаил Радуцкий on Friday, March 26, 2021
Ранее сообщалось, что еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону".