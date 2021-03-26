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26 марта 2021, 17:08 12

В Раде спрогнозировали, когда в Украине будет пик коронавируса

26 марта 2021, 17:08 12
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Прогнозируется, что на следующей неделе большая часть регионов страны попадут в "красную" зону
Прогнозируется, что на следующей неделе большая часть регионов страны попадут в "красную" зону
Фото из открытых источников
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Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID-19. Таковы прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

Об этом Радуцкий написал в своем Facebook, пишет RegioNews.

"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - отметил парламентарий.

За минувшие сутки в Украине выявили 18132 случаи COVID-19. Это самое большое количество новых заболевших за все время пандемии. В...

Posted by Михаил Радуцкий on Friday, March 26, 2021

Ранее сообщалось, что еще одна область Украины оказалась под угрозой попадания в "красную зону".

коронавирус Украина карантин болезнь Михаил Радуцкий

 
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