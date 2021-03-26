В Раде спрогнозировали, когда в Украине будет пик коронавируса

Избрание (или назначение) столичного нардепа Николая Тищенко главой закарпатской областной организации партии «Слуга народа», по мнению экспертов, выпадает с точки зрения логики, но вполне понятно в к...

Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы

26 марта 2021

Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым

Похоже, что сама жизнь вносит даже определенные правки в название правящей в городе политической силы. Где "Блок без Кернеса – успешный Харьков?" звучит уже как тревожный вопрос вместо вдохновляющего ...