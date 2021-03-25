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25 марта 2021, 17:45 83

Стало известно, когда Николаевщина перейдет в "красную" зону карантина

25 марта 2021, 17:45 83
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"Красная" зона означает введение самых жестких карантинных мер
"Красная" зона означает введение самых жестких карантинных мер
Фото из открытых источников
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В Николаевской области вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Регион по показателям вошел в эту зону.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет RegioNews.

Комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила ужесточение карантина в области с 27 марта.

"Красная" зона означает введение самых жестких карантинных мер. К ним относятся запрет на прием посетителей в ресторанах, на работу ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов и так далее. Кроме того, в регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на транспорте.

Напомним, Николаев ужесточил карантин с 24 марта до 4 апреля.

коронавирус Украина карантин Николаев Ограничение

 
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