Ивано-Франковск ослабит карантин, - мэр

Однако город еще неделю будет находиться в "красной" зоне

Однако город еще неделю будет находиться в "красной" зоне

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковске улучшилась ситуация с коронавирусом и есть все предпосылки для смягчения карантина и "оранжевой" зоны. Однако город еще неделю будет находиться в "красной", поскольку изменение зоны зависит от ситуации в области в целом.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, за последние дни в городе фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки — ни одного.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Но мы приняли внутреннее решение, что с понедельника (29 марта, — ред.) будем поэтапно открывать детские сады и начальные классы", — сказал Марцинкив.

Также он добавил, что еще советуются с родительской общественностью о том, хотят ли они, чтобы открывался то или иное заведение.

Ранее Марцинкив сообщал, что Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу.