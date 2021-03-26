Ивано-Франковск ослабит карантин, - мэр
В Ивано-Франковске улучшилась ситуация с коронавирусом и есть все предпосылки для смягчения карантина и "оранжевой" зоны. Однако город еще неделю будет находиться в "красной", поскольку изменение зоны зависит от ситуации в области в целом.
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передает RegioNews.
По его словам, за последние дни в городе фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки — ни одного.
"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Но мы приняли внутреннее решение, что с понедельника (29 марта, — ред.) будем поэтапно открывать детские сады и начальные классы", — сказал Марцинкив.
Также он добавил, что еще советуются с родительской общественностью о том, хотят ли они, чтобы открывался то или иное заведение.
Оперативно про стан справ (Відповіді на запитання) 26.03.2021
Оперативно про стан справ (Відповіді на запитання) 26.03.2021Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 26, 2021
Ранее Марцинкив сообщал, что Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу.