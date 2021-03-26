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26 марта 2021, 15:58 370

Ивано-Франковск ослабит карантин, - мэр

26 марта 2021, 15:58 370
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Однако город еще неделю будет находиться в "красной" зоне
Однако город еще неделю будет находиться в "красной" зоне
Фото из открытых источников
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В Ивано-Франковске улучшилась ситуация с коронавирусом и есть все предпосылки для смягчения карантина и "оранжевой" зоны. Однако город еще неделю будет находиться в "красной", поскольку изменение зоны зависит от ситуации в области в целом.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передает RegioNews.

По его словам, за последние дни в городе фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки — ни одного.

"Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Но мы приняли внутреннее решение, что с понедельника (29 марта, — ред.) будем поэтапно открывать детские сады и начальные классы", — сказал Марцинкив.

Также он добавил, что еще советуются с родительской общественностью о том, хотят ли они, чтобы открывался то или иное заведение.

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Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 26, 2021

Ранее Марцинкив сообщал, что Прикарпатье может выйти из "красной" зоны уже в пятницу.

коронавирус карантин школа Ивано-Франковск мэр

 
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