Глава КСУ Тупицкий не пришел на суд по его участку в Крыму

Также на него составили протокол из-за конфликта интересов

Также на него составили протокол из-за конфликта интересов

Фото: из открытых источников

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности, не пришел на суд по рассмотрению административных протоколов против него.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает RegioNews.

Сегодня, 26 марта, в 10:00 должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве относительно Александра Тупицкого. Судья должен был рассмотреть два протокола, составленные НАПК в феврале этого года, - говорится в сообщении.

По данным НАПК, протоколы были выписаны на Тупицкого из-за конфликта интересов при голосовании за отмену электронного декларирования и из-за незадекларированныого участка Александра Тупицкого в оккупированном Крыму.

На это заседание он не явился. Суд не смог рассмотреть дело, так как согласно Кодексу об административных правонарушениях, без присутствия обвиняемого это делать запрещается.

Напомним, 8 февраля НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.

2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого.