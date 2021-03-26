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26 березня 2021, 14:00 52

Глава КСУ Тупицький не прийшов на суд щодо його ділянки в Криму

26 березня 2021, 14:00 52
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Також на нього склали протокол через конфлікт інтересів
Також на нього склали протокол через конфлікт інтересів
Фото: із відкритих джерел
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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого президент володимир Зеленський відсторонив від посади, не прийшов на суд по розгляду адміністративних протоколів щодо нього.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає RegioNews.

Сьогодні, 26 березня, о 10:00 мало відбутися засідання Голосіївського районного суду в місті Києві щодо Олександра Тупицького. Суддя мала розглянути два протоколи, складені НАЗК у лютому цього року, - йдеться в повідомленні.

За даними НАЗК, протоколи були виписані на Тупицького через конфлікт інтересів під час голосування за скасування електронного декларування та щодо незадекларованої ділянки Олександра Тупицького в окупованому Криму.

На це засідання він не з’явився. Суд не зміг розглянути справу, так як згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, без присутності обвинуваченого це робити забороняється.

Нагадаємо, 8 лютого НАЗК склало 2 протоколи на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.

2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького.

суд НАЗК Конституційний суд декларацїї Олександр Тупицький

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