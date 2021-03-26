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Зеленский подписал закон, которым освободил производителей вакцин от негативных последствий
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26 марта 2021, 08:38 413

Зеленский подписал закон, которым освободил производителей вакцин от негативных последствий

26 марта 2021, 08:38 413
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон, который освобождает производителей вакцин и привлеченных к прививке медиков от ответственности за негативные последствия вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни.

Согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкций, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения увольняют от гражданской ответственности за последствия прививок. Речь идет о доработанный законопроект №5247.

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