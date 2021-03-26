Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в Раду в марте
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце марта 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народу" - 20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. В начале месяца партию поддерживали 19,5% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.
По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:
- "Європейська солідарність" - 15,0% (в начале месяца - 14,7%),
- "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8% (в начале месяца 14,3%,
- "Батьківщина" -12,4% (в начале месяца 12,3%).
Кроме того, поддерживают партию "Сила і честь" - 5,0%, партию "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, партію Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.
Напомним, НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от ”Слуги народа”.