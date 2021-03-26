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26 марта 2021, 10:59 603

Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в Раду в марте

26 марта 2021, 10:59 603
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Лидирует партия "Слуга народу"
Лидирует партия "Слуга народу"
Фото из открытых источников
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце марта 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народу" - 20,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. В начале месяца партию поддерживали 19,5% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Європейська солідарність" - 15,0% (в начале месяца - 14,7%),
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 14,8% (в начале месяца 14,3%,
  • "Батьківщина" -12,4% (в начале месяца 12,3%).

Кроме того, поддерживают партию "Сила і честь" - 5,0%, партию "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,6%, партію "Голос"- 3,5%, партию "УДАР" - 3,2%, партію Мураєва "Наші"- 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

Напомним, НАПК вызвало для объяснений 5 руководителей партий и нардепа от ”Слуги народа”.

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