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19 марта 2021, 20:41 11

Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича

19 марта 2021, 20:41 11
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Об этом принято протокольное решение
Об этом принято протокольное решение
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны поручил органам власти проанализировать указы экс-президента Виктора Януковича на предмет наличия в них угроз нацбезопасности.

Как передает RegioNews, об этом сообщил на брифинге в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

У нас на сегодня есть указы и распоряжения Виктора Федоровича Януковича, в прошлом президента, который осужден по 111 статье за государственную измену. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать их на предмет угроз нацбезопасности Украины, - сказал он.

Данилов добавил, что соответствующие органы власти получили задание сделать такую проверку через протокольное решение СНБО.

Как сообщалось, сегодня СНБО ввел жесткие санкции против 27 экс-чиновников. Представления были осуществлены от Кабмина и СБУ.

Кроме этого, Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировала аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.

СНБО угроза безопасность проверки Виктор Янукович указ

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