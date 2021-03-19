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19 марта 2021, 19:27 6

СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против Януковича и Азарова

19 марта 2021, 19:27 6
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Также СБУ предложила применить санкции к юрлицам-владельцам ПАО "Донецкоблгаз".
Также СБУ предложила применить санкции к юрлицам-владельцам ПАО "Донецкоблгаз".
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников и лиц, способствующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на заседании СНБО, передает RegioNews со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украине и до сих пор работает на пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей государства, но они позволили случиться худшем – вторжение РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: бежали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения, – сообщил Иван Баканов.

в Частности, речь идет о санкции с Виктора Януковича и бывших премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

Глава СБУ подчеркнул, что в 2014 году эти чиновники способствовали спецслужбам РФ в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан, в частности на "референдуме" в Крыму. А некоторые из чиновников были также причастны к финансированию терроризма, пророссийских акций протеста и антиукраинской пропаганды.

Отдельные эпизоды их деятельности за период 2014 года до сих пор рассматриваются в судах. Некоторые из этих чиновников причастны к подписанию Харьковских соглашений". А часть – и до сих пор работает на укрепление оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, – резюмировал Иван Баканов.

Кроме того, Служба безопасности предложила применить санкции к юридическим лицам, которые являются собственниками ПАО "Донецкоблгаз". Ведь они своими действиями, которые привели к отключению 58 котельных на территории операции О'єднаних сил, поставили под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Как сообщалось, Зеленский созвал на пятницу очередное заседание СНБО. Повестка дня заседания пока не известен.

Сегодня Зеленский ввел в состав СНБО министра цифровой трансформации Федорова. Ранее он возглавил Запорожскую областную организацию партии "Слуга народа”.

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