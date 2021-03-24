Экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений
Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) за Харьковские соглашения.
Как сообщает ОГП, Азаров понимал, что Харьковские соглашения противоречат Конституции и Закона О международных договорах, но 20 апреля 2010 года согласился на условия сделок, связанные с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым, пишет RegioNews.
Позже Азаров обеспечил согласование проекта соглашений, подписал распоряжение об их одобрении и внес на рассмотрение президенту.
Согласования проекта "Харьковских соглашений" – бывшему Премьер-министру Украины сообщено о подозрении в государственной...Posted by Офис Генерального прокурора on Wednesday, March 24, 2021
21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которым на 25 лет продлил срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы для получения скидки на природный газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидку - перед подписанием "соглашений" РФ дважды искусственно завысила цену.
Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации территории Крыма.
Напомним, 19 марта СНБО ввела жесткие санкции против 27 бывших чиновников.