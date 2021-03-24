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24 марта 2021, 18:32 21

Экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений

24 марта 2021, 18:32 21
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Экс-премьера подозревают в том, что он в сговоре с експрезидентом Виктором Януковичем "совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, государственной и экономической безопасности Украины
Экс-премьера подозревают в том, что он в сговоре с експрезидентом Виктором Януковичем "совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, государственной и экономической безопасности Украины
Фото из открытых источников
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Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) за Харьковские соглашения.

Как сообщает ОГП, Азаров понимал, что Харьковские соглашения противоречат Конституции и Закона О международных договорах, но 20 апреля 2010 года согласился на условия сделок, связанные с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым, пишет RegioNews.

Позже Азаров обеспечил согласование проекта соглашений, подписал распоряжение об их одобрении и внес на рассмотрение президенту.

Согласования проекта "Харьковских соглашений" – бывшему Премьер-министру Украины сообщено о подозрении в государственной...

Posted by Офис Генерального прокурора on Wednesday, March 24, 2021

21 апреля 2010 года в Харькове Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которым на 25 лет продлил срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы для получения скидки на природный газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидку - перед подписанием "соглашений" РФ дважды искусственно завысила цену.

Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации территории Крыма.

Напомним, 19 марта СНБО ввела жесткие санкции против 27 бывших чиновников.

Офис генпрокурора Украина Николай Азаров Виктор Янукович харьковские соглашения

 
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