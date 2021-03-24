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24 марта 2021, 17:12 3

ДТП в Польше: стало известно о состоянии женщины, которая больше всего пострадала в аварии

24 марта 2021, 17:12 3
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Буковинка после аварии в Польше в критическом состоянии, ей вырезали селезенку
Буковинка после аварии в Польше в критическом состоянии, ей вырезали селезенку
Фото: PAP/Darek Delmanowicz
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Буковинку, которая получила травму в аварии в Польше, прооперировали. 74-летняя женщина в критическом состоянии с травмами головы и лица.

Об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Суспильному Буковины, передает RegioNews.

74-летней потерпевшей в ДТП в Польше 22 марта вырезали селезенку, она в реанимации. В дальнейшем она будет нуждаться в плечевом импланте.

Остальные пассажиры имеют ушибы и повреждения, впрочем, вскоре их выпишут из больницы.

В то же время состояние 23-летнего водителя и трех пассажиров улучшилось. По словам консула, пока полиция выясняет причины аварии. Водитель еще не общался с правоохранителями.

Как сообщалось, в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

Впоследствии стало известно, что из-за ДТП в Польше водителю украинского автобуса грозит до пяти лет тюрьмы. Его обвинят в непредумышленном причинении катастрофы.

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