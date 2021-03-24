ДТП в Польше: стало известно о состоянии женщины, которая больше всего пострадала в аварии

Буковинка после аварии в Польше в критическом состоянии, ей вырезали селезенку

Буковинка после аварии в Польше в критическом состоянии, ей вырезали селезенку

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Буковинку, которая получила травму в аварии в Польше, прооперировали. 74-летняя женщина в критическом состоянии с травмами головы и лица.

Об этом сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Суспильному Буковины, передает RegioNews.

74-летней потерпевшей в ДТП в Польше 22 марта вырезали селезенку, она в реанимации. В дальнейшем она будет нуждаться в плечевом импланте.

Остальные пассажиры имеют ушибы и повреждения, впрочем, вскоре их выпишут из больницы.

В то же время состояние 23-летнего водителя и трех пассажиров улучшилось. По словам консула, пока полиция выясняет причины аварии. Водитель еще не общался с правоохранителями.

Как сообщалось, в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

Впоследствии стало известно, что из-за ДТП в Польше водителю украинского автобуса грозит до пяти лет тюрьмы. Его обвинят в непредумышленном причинении катастрофы.