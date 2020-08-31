"Дышать невозможно": в Харькове митингуют против химического завода

На протест вышли десятки местных жителей

На протест вышли десятки местных жителей

Фото: Общественное

В Харькове на улице Москалевской проходит уличная акция протеста - люди митингуют против деятельности коксового химического завода. По их словам, завод загрязняет воздух, а запах ежедневно доносится на улицу Москалевскую и окрестные улицы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

"Мы живем на улице Крестьянская, 25, общежитие, это 1,5 км от коксохима. Последние дня четыре-пять, после 20:00 - жуткая вонь. Раньше это было, но реже. Полной грудью вдохнуть невозможно, открыть окна, особенно, если ветер южный, то все, ребенок утром откашливается", - рассказала участница акции Маргарита Щеголева.

Участники акции держат плакаты: "Требуем правду об экологическом состоянии Украины", "Розовые очки не чистят воздух", "Геноцид".

"Каждую ночь с 23:00 дышать невозможно. Я смотрю на датчик - опасный уровень загрязнения, красный. Я звоню в полицию, они прислали патрульную полицию, те подъехали: "Нас не пустили", - рассказывает жительница дома на улице Москалевской Елена Решетько.

По ее словам, несмотря на обращение к руководству города и области, вопрос до сих пор не решен.

Ранее сообщалось, что 31 августа под Ивано-Франковским городским советом снова проходит митинг представители малого и среднего бизнеса против карантинных ограничений.