Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно двух российских банков
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о продлении санкций в отношении 2 российских банков – Сбербанка и Проминвестбанка.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт президента
Указом от 19 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 11 марта.
Президент ввел в действие и другое решение СНБО от 11 марта – "О создании Центра противодействия дезинформации".
Кроме того, другим указом президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины".
Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельности Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и с химическими веществами.
Напомним, СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении Януковича и Азарова.