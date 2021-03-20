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20 марта 2021, 12:50 4

Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно двух российских банков

20 марта 2021, 12:50 4
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Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке
Речь идет о Сбербанке и Проминвестбанке
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 марта о продлении санкций в отношении 2 российских банков – Сбербанка и Проминвестбанка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт президента

Указом от 19 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 11 марта.

Президент ввел в действие и другое решение СНБО от 11 марта – "О создании Центра противодействия дезинформации".

Кроме того, другим указом президент ввел в действие решение СНБО от 19 марта "О мерах по повышению уровня химической безопасности на территории Украины".

Как отмечается в документе, своим решением СНБО признал недостаточно эффективной деятельности Кабинета министров по обеспечению проведения государственной политики в сфере управления химической безопасностью и с химическими веществами.

Напомним, СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении Януковича и Азарова.

Украина СНБО Владимир Зеленский РНБО президент

 
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