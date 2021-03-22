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22 марта 2021, 18:07 46

В Одессе иностранец совершил ограбление в хостеле

22 марта 2021, 18:07 46
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Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Фото из открытых источников
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24-летнего злоумышленника поймали полицейские охраны ночью 22 марта в одном из хостелов Одессы. Мужчина забрал у администраторши кошелек и мобильный телефон.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области

Правоохранители узнали о происшествии благодаря тревожной кнопке, которую успела нажать работница заведения. Уже через несколько минут злоумышленник оказался в наручниках.

Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Если, конечно, суд признает его виновным в совершении преступления.

Напомним, в Одессе задержали сержанта полиции во время ограбления отеля.

Украина криминал Одесса криминальное дело Ограбление

 
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