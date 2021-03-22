В Одессе иностранец совершил ограбление в хостеле
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы
24-летнего злоумышленника поймали полицейские охраны ночью 22 марта в одном из хостелов Одессы. Мужчина забрал у администраторши кошелек и мобильный телефон.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области
Правоохранители узнали о происшествии благодаря тревожной кнопке, которую успела нажать работница заведения. Уже через несколько минут злоумышленник оказался в наручниках.
Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Если, конечно, суд признает его виновным в совершении преступления.
Напомним, в Одессе задержали сержанта полиции во время ограбления отеля.
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