Людей и.о. мэра Харькова Терехова накрыли на работе с "конвертом". Историю хотят замять

Деньги из "конвертцентра" шли на финансирование избирательной кампании

Деньги из "конвертцентра" шли на финансирование избирательной кампании

В начале марта СБУ разоблачило преступную группу, организовавшую в Харькове «конвертационный центр». Через него коммунальные предприятия города выводили деньги и конвертировали их в наличные, а курировал процесс и.о. мэра Игорь Терехов.

Об этом RegioNews рассказал источник в СБУ.

По словам источника, курировал эти схемы якобы лично и.о. городского головы Игорь Терехов. ОПГ специализировалась на хищении бюджетных средств через фиктивные фирмы лесохозяйственных предприятий Харьковщины, Донетчины и Луганщины, а также организовала конвертационный центр в Харькове. "Клиентами" этого "конверта" и фиктивных фирм был ряд коммунальных предприятий Харькова, которые выводили через него бюджетные средства в "черную" наличность.

Сейчас близкое окружение Терехова, во-первых, пытается замять эту криминальную историю, а во-вторых, хочет решить проблему с финансированием избирательной кампании, ведь деньги из "конверта" шли именно на выборы", - отмечает источник в СБУ.

Напомним, в начале марта СБУ официально сообщила , что обнаружила ОПГ, которую организовали должностные лица гослесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства через фиктивные компании. Затем государственные деньги конвертировали в наличность и присваивали через фиктивные предприятия. Задокументировано, что кроме государственных лесхозов услугами "конвертационной" сети пользовались коммунальные предприятия Харькова.

Напомним, 20 марта в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым. Именно из-за этих гуляний в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Ранее мы сообщали, что Терехов личным примером ведет Харьков в "лидеры" по ковиду.

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